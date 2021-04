NBA, Andre Drummond e il nuovo soprannome datogli da LeBron James

Andre Drummond è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers da qualche settimana e come tale LeBron James ha già cominciato a prenderlo sotto la sua ala. La stella dei gialloviola – come sempre preparato sui propri compagni di squadra – ha accolto il lungo rispolverando un suo vecchio soprannome, ossia “Grande Pinguino”. Qualcosa che ha scatenato l’ilarità dei giornalisti vicini alla franchigia californiana, i quali hanno chiesto conto allo stesso Drummond per capire le origini di questo particolare nickname:

“Ascoltatemi: non ho la più pallida idea del motivo per il quale mi chiamano così. Anche LeBron è venuto da me un giorno a chiedermi conto di questa storia e gli ho risposto: “Non lo so, non so chi lo ha tirato fuori e da dove è partita questa consuetudine”. Quello che mi ricordo è che qualcuno un giorno si è rivolto a me chiamandomi “Il grande pinguino”. E non hanno più smesso. I pinguini sono uno dei miei animali preferiti, ma non riesco a immaginare un’altra ragione per la quale darmi quel nomignolo.”

“Credo di aver bisogno di un soprannome più aggressivo. Ma non mi offendo se i ragazzini vogliono continuare a chiamarmi così”.