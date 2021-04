Questa notte i Los Angeles Lakers hanno vinto al fotofinish, grazie anche alla tripla di Alex Caruso a pochi secondi dalla fine: una vittoria sofferta ma necessaria, come spiega coach Frank Vogel al termine della gara. Con gli infortuni che hanno decimato la rosa, i Lakers hanno chiuso questa serie di partite con quattro vittorie e tre sconfitte.

Una vittoria che serviva ai Lakers visto il momento di difficoltà, soprattutto sul piano psicologico, che stanno passando, come spiega coach Vogel:

“Penso che tutti i nostri ragazzi siano davvero stanchi in questo momento: siamo molto tesi per colpa di tutti questi infortuni e per tutte queste partite così ravvicinate. Uscire 4-3 in questo momento così difficile ci fa sentire davvero bene e ci dà sollievo”

Dennis Schroder e Kyle Kuzma hanno trascinato, in termini di punti, i Lakers alla vittoria su Charlotte, ma un grande contributo alla causa è arrivato da Alex Caruso che, come spiega Frank Vogel, è stato il vero protagonista della partita:

Vogel was quite pleased to see Caruso hit the game-sealing shot: “He does so much dirty work for us, it’s ridiculous … everybody’s happy for him … but the biggest play of the game was the containment play on Graham (resulted in missed 3).”

Called Caruso the player of the game.

— Mike Trudell (@LakersReporter) April 14, 2021