NBA, Miles Bridges con la “Schiacciata dell’Anno” su Capela?

C’è chi l’ha già definita “Dynamite Dunk”, ma la schiacciata di Miles Bridges su Clint Capela arrivata pochi minuti fa è davvero un gesto atletico unico nel su genere. Il giocatore degli Charlotte Hornets, nel match – poi perso – contro gli Atlanta Hawks ha registrato quella che è per i media americani la schiacciata dell’anno in NBA. Il numero 0 dei padroni di casa ha mandato letteralmente visibilio i telecronisti, così come la panchina degli Hornets che è subito scattata in piedi.

Come detto, Charlotte ha poi ceduto di fronte alla squadra della Georgia con il risultato finale di 101-105 nonostante i 23 punti e 7 rimbalzi di Bridges in 41 minuti di permanenza sul parquet. Dall’altra parte molto bene Bogdanovic (32), così come lo stesso Capela il quale ha fatto registrare una doppia doppia da 20 punti e 15 rimbalzi.

Leggi Anche

NBA, rottura del menisco per James Wiseman: stagione a rischio

Corner Three #5: Top e Flop della settimana NBA