Mercato NBA, i Philadelphia 76ers firmano Anthony Tolliver

In queste ore, i Philadelphia 76ers hanno battuto un colpo sul mercato NBA. La franchigia della Pennsylvania, infatti, ha deciso di aggiungere al proprio roster Anthony Tolliver. L’ex giocatore dei Memphis Grizzlies, una volta superate le formalità dettate dagli ultimi protocolli di salute e sicurezza della lega, nei prossimi giorni firmerà un contratto decadale con cui si giocherà anche la permanenza per il resto della stagione.

Tolliver, 35 anni, ha girato mezza lega durante la scorsa annata passando da Portland a Sacramento, fino ad arrivare in quel di Memphis – giocando in totale 55 partite. Nell’ultima offseason, invece, l’ala non era riuscita a trovare alcuna sistemazione. Stiamo parlando di un difensore solido e con un buon rapporto con il tiro da tre punti (37.5% in carriera).

Philadelphia, la quale ultimamente sta mostrando discontinuità dopo una parte di regular season davvero positiva, è alla ricerca di nuove certezze e l’aggiunta di Tolliver – il quale potrebbe allargare ulteriormente il campo e dare il suo contributo in difesa – potrebbe essere un innesto interessante da valutare nella second unit.

