NBA, Kevin Durant: “Non gioco solo per vincere il titolo”

Dopo aver vinto due titoli con i Golden State Warriors, Kevin Durant sembra aver (parzialmente) appagato ogni suo desiderio professionale. L’attuale stella dei Brooklyn Nets, in una lunga intervista rilasciata a ESPN, ha spiegato come si è ‘evoluto’ – anche dal punto di vista mentale – da quando ha raggiunto l’obiettivo del titolo NBA:

“Non mi aspettavo di diventare felice per la vittoria di un titolo. Però mi sentivo come se fossi arrivato alla fine di un film, con tutti che mi avevano spinto verso questo obiettivo. E l’ho raggiunto. Mi sono impuntato per raggiungere questo obiettivo, ma mi sono anche reso conto che ci sono diverse cose che possono influenzare il percorso e che alcune di queste sono fuori dal mio controllo.”

“Una volta che ho vinto un titolo [con Golden State], mi sono reso conto che la mia percezione su questo gioco riguarda lo sviluppo continuo personale e professionale. Mi son ritrovato a pensare quali fossero i miei limiti. Non si trattava più solo di dire: ‘Ok, ora andiamo a prenderci l’anello’. Ok, apprezzo quella roba e voglio vincere, ma non è il solo motivo per cui gioco.”