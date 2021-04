NBA, James Wiseman sulla stagione da rookie: “Mi sto divertendo tantissimo”

In una stagione fatta di alti e bassi, i Golden State Warriors posso dirsi più che soddisfatti per i due giocatori selezionati all’ultimo Draft, vale a dire Nicolò Mannion e James Wiseman. Ed è soprattutto quest’ultimo che sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, per l’enorme potenziale intravisto.

Wiseman sta disputando una buona stagione. In 38 partite giocate, il centro sta viaggiando con una media di 11.6 punti, 5.9 rimbalzi e 0.7 assist. Durante l’intervista post-partita di ieri notte contro Washington, il centro ha svelato alla stampa il proprio stato d’animo per quanto riguarda la sua stagione da rookie:

“Mi sto divertendo tantissimo. Sto imparando ancora di più. Posso dire che la fiducia in me stesso è aumentata considerevolmente. Ho avuto tanti alti e bassi, ma sto diventando un giocatore migliore e per questo continuerò a lavorare molto duramente.”



Attualmente gli Warriors sono decimi nella Western Conference, con il record di 24-28. La prossima sfida dei californiani sarà quella in programma contro gli Houston Rockets– e sarà già fondamentale per l’inseguimento ad un posto ai prossimi Playoff.

