Kristaps Porzingis e Luka Doncic hanno guidato i Dallas Mavericks nella vittoria di questa notte contro i Milwaukee Bucks, orfani di Giannis Antetokounmpo. Per il centro lettone sono 26 i punti messi a segno, accompagnati da ben 17 rimbalzi, mentre Doncic chiude la serata con 27 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist.

THIS IS THE GREATEST SHOW 🦄🎩 @kporzee @luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/vPUorRgRxp

Una vittoria arrivata nel quarto quarto, dove Porzingis ha segnato il 57,1 % da tre punti (4/7) e dove la squadra ha mostrato di avere carattere, come spiega il lettone nel post partita:

"I love how we competed in the fourth when we were the most tired, that showed we have character."

Kristaps Porzingis meets with @MFollowill and Co. following the Mavs 116-101 win over Milwaukee on Thursday! #MFFL pic.twitter.com/4bnGflp1ne

— Bally Sports Southwest (@BallySports_SW) April 9, 2021