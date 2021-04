NBA, probabile firma di un nuovo contratto tra Leonard e i Clippers

La corsa rimasta in sospeso per ottenere il prestigio di Kawhi Leonard potrebbe non riprendere per ancora lungo tempo. Secondo quanto riportato da fonti molto vicino ai Los Angeles Clippers, Leonard probabilmente rifiuterà l’opzione giocatore da $36 milioni presente nel suo contratto per firmare un nuovo accordo con la franchigia dalla durata di quattro anni.

In questo senso, Leonard diventerebbe free-agent nella prossima estate, il che gli permetterebbe di ascoltare le offerte di tutte le squadre, anche se al momento sembra che le sue intenzioni siano quelle di firmare nuovamente con i Clippers a cifre più alte.

Raramente il 29enne ha avuto modo di parlare del suo futuro, anche se già da dicembre era chiaro che la player-option sarebbe stata rifiutata:

“Ovviamente, se sono in buona salute, per me la decisione migliore è rifiutare l’opzione presente nel mio contratto. Ma questo non significa che me ne vado o che rimango. Sono concentrato sulla stagione, come ho detto. Ne parleremo quando sarà il momento giusto”.

Con Leonard al sicuro e anche Paul George, complice soprattutto l’estensione quadriennale da 190 milioni di dollari, i Clippers mantengono saldi i due pilastri del roster, attorno ai quali la dirigenza dovrà continuare a lavorare per rendere il team finalmente vincente.

Al momento la franchigia si trova al terzo posto della Western Conference con un record 34-18, lanciati per i prossimi Playoff e pronti a scontrarsi e prevalere sui rivali Los Angeles Lakers.