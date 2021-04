NBA, Kevin Durant torna in campo contro i Pelicans

Kevin Durant, fuori dal 13 febbraio a causa di un’iperestensione al tendine del ginocchio, tornerà in campo questa sera, nel confronto che vedrà i suoi Brooklyn Nets opposti ai New Orleans Pelicans. Dopo aver inserito il giocatore tra i “probabili convocati” nella distinta di ieri, i Nets hanno provveduto nelle scorse ore ad aggiornare lo status della loro stella, dichiarando KD “disponibile“.

Update to the Status Report for tonight's game vs. New Orleans: Durant (left hamstring strain) – AVAILABLE https://t.co/i5iZOQLfeZ — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 7, 2021

L’ex giocatore di Golden State torna in campo in un momento piuttosto delicato dal punto di vista degli infortuni, dal momento che Brooklyn sarà costretta a fare a meno a tempo indeterminato di James Harden, fermato dal medesimo tipo di infortunio. Le condizioni del ‘Barba’ verranno rivalutate tra dieci giorni, in modo tale da poter definire con maggiore certezza un percorso di riabilitazione.

Nonostante l’assenza di Durant, Brooklyn ha mantenuto un rendimento invidiabile negli ultimi due mesi (21-6), raggiungendo al primo posto nella Eastern Conference i Philadelphia 76ers.

Dopo un intero anno di inattività, il rendimento di Durant è stato sensazionale: prima del già citato 13 febbraio, poteva vantare una media di 29 punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist a partita in 36 minuti di impiego.

