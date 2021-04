NBA, D’Angelo Russell torna in campo dopo due mesi

In casa Minnesota può tornare il sorriso. Nonostante una stagione sostanzialmente disastrosa – ultimi in solitaria ad Ovest con un record complessivo di 12-38 – la compagine di Minneapolis recupererà proprio in questa notte nel match contro i Sacramento Kings, D’Angelo Russell. Il play era fuori da ormai due mesi a causa di un risentimento al ginocchio sinistro.

Chris Finch, coach dei Minnesota Timberwolves, aveva rivelato pochi giorni fa alcuni dettagli interessanti in merito all’attuale stato fisico dell’ex giocatore di Brooklyn:

“Russell si sta allenando normalmente con i suoi compagni. Qualsiasi infortunio al ginocchio richiede un’accorta procedura di fisioterapia e noi non avevamo alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero. L’ultima seduta di allenamento è stata molto incoraggiante e non vediamo l’ora di riabbracciarlo in una partita ufficiale. Non ho ancora avuto il piacere di allenarlo in partita dal mio arrivo e non vedo l’ora di vederlo in azione con l’amico Towns.”