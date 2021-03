NBA, Harrell sulla lite con Howard: “Non mi tiro indietro davanti a nessuno”

La gara vinta nella notte dai Philadelphia 76ers sui Los Angeles è stata animata dalla lite fra l’ex gialloviola Dwight Howard e Montrezl Harrell.

Alla fine del primo quarto, i due si sono trovati faccia a faccia dopo una stoppata di Howard su Harrell e il diverbio ha portato gli arbitri a fischiare un doppio fallo tecnico; dopo la sirena del quarto, Dwight si è avvicinato provocatoriamente al lungo dei Lakers, spintonato via, e gli arbitri hanno optato per la seconda “T” e la conseguente espulsione del centro in maglia Sixers. Doc Rivers, per la cronaca, non l’ha presa benissimo.

Finita la gara, Harrell ha parlato dell’accaduto ai microfoni di Dave McMenamin di ESPN:

“Non so cosa sia successo, stavo solo giocando a basket. Non mi tiro indietro davanti a nessuno, amico. Non la prendo alla leggera; nessuno deve mancarmi di rispetto.Non mi faccio spingere in giro per il campo per farti sentire come se fossi un duro. Non mi interessa come pensano gli altri, questo è il mio modo di fare.

A prescindere dal risultato finale della gara, queste due squadre sono fra le favorite per arrivare in fondo alla postseason e i giocatori vivono questi incontri con maggiore tensione. Harrell ha dimostrato in tutta la sua carriera di non andar sotto fisicamente con nessuno e Dwight ha sicuramente qualcosa da dimostrare a chi ha preso il suo posto nella squadra dove lo scorso anno ha vinto il primo anello NBA di carriera.

