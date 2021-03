NBA, Danny Ainge: “La trade di Fournier ci darà la scossa”

Nei giorni precedenti alla trade deadline, molti giocatori sono stati accostati ai Boston Celtics e il GM Danny Ainge aveva già parlato di possibili rinforzi.

Dopo l’acquisizione di Evan Fournier dagli Orlando Magic tramite TPE più Jeff Teague e due seconde scelte future, Ainge è tornato sugli obiettivi della squadra e sull’ultimo periodo vissuto dai Celtics:

“In questi giorni ho parlato con il coach e ho seguito la squadra durante le gare e negli spogliatoio; ciò che si percepisce è frustazione e delusione, come accadrebbe con qualsiasi squadra che sta giocando al di sotto di quello che può dare. È successo in ogni squadra con cui sono stato.”

Secondo il GM, ex bandiera biancoverde degli anni ‘80, l’arrivo di Fournier porta nuova grinta e nuove soluzioni per i ragazzi di Brad Stevens:

“Ho pensato che l’opportunità di aggiungere un giocatore di esperienza come Evan fosse un’occasione da cogliere, un ragazzo di buona taglia fisica per il suo ruolo, un buon tiratore, ha doti di playmaking, può gestire la palla; è un altro creatore di gioco e siamo entusiasti di aggiungerlo al nostro roster. Questo ci darà una scossa.”

Fournier, 28enne alla sua nona stagione NBA, ha una media di 19.7 punti a partita in carriera e, nonostante abbia un contratto in scadenza, Ainge crede che la guardia francese possa rimanere con i Celtics per molto tempo.

I Boston Celtics, dal canto loro, sperano di poter risalire all’interno della griglia Playoff della Eastern Conference, considerando che al momento occupano l’ottava posizione con un record di 21-23 e con una squadra ben distante nel gioco da quella che è arrivata alle finali di conference nella scorsa stagione.

