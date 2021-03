Questa notte i Los Angeles Clippers hanno trovato la vittoria sugli Spurs: traghettatore della franchigia di LA è stato Paul George che, al termine della partita, ha commentato il trasferimento di Lou Williams agli Atlanta Hawks.

Uno scambio che ha portato alla corte di Tyronn Lue Rajon Rondo, ma il vuoto che ha lasciato Williams sarà difficile da colmare, come racconta George:

Le parole di Paul George trovano conferma anche nel pensiero dell’allenatore dei Clippers Lue:

“Mancherà per tutto ciò che ha fatto, non solo per il basket. Penso solo che fosse una grande persona, questo è ciò che amo di più: sapevamo tutti che era un grande giocatore di basket, ma lo era di più come persona. Ciò che ci mancherà di più è la sua presenza, ciò che rappresentava e il suo modo di tirare su il morale della squadra”

Ty Lue wished Lou Williams well and talked about the @LAClippers effort in tonight's win over the #Spurs!#ClipperNation pic.twitter.com/dj8iArrXZd

— FOX Sports West (@FoxSportsWest) March 26, 2021