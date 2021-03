È stata una notte dal retrogusto amaro per Nico Mannion che, nella sconfitta contro i Kings, ha messo a segno 19 punti, stabilendo il suo career-high NBA. Una serata quasi perfetta per l’azzurro, vista la sua ottima prestazione e il minutaggio concessogli da Steve Kerr.

Orfani di Steph Curry e Draymond Green, gli Warriors si sono affidati ad Andrew Wiggins e Kelly Oubre Jr., ma con un De’Aaron Fox implacabile, Sacramento ha dilagato nel secondo e terzo quarto. È stato il numero 5 di Sacramento ad aver rotto gli equilibri della partita, come spiega Steve Kerr:

“Non avevamo una soluzione per Fox: è stato straordinario, è arrivato dove voleva È stata una notte difensiva deludente per noi”

Nel tentativo di riaprire la partita, Kerr ha buttato nella mischia anche Nico Mannion che, in circa 29 minuti di partita, ha dato ottime risposte all’allenatore: oltre ai 19 punti, l’azzurro ha registrato tre assist e ottime statistiche dal tiro, con un 41.7% dal campo e il 62.5 % da tre punti.

Una prestazione e un career-high che potrebbero regalare più spazio a Nico Mannion da qui fino al termine della stagione. Intanto il nostro portabandiera si gode il momento, convinto che presto gli Warriors torneranno a vincere:

“Sono felice che il coach mi abbia dato questa occasione: mi dà molta fiducia sapere che crede in me. Avrà visto gli errori che abbiamo fatto, ma è quello che dobbiamo fare per poter migliorare. La sconfitta di questa notte? Questa è la NBA, quando trovi squadre che tirano meglio è difficile trovare la vittoria. Ma studieremo i nostri errori e ci difenderemo meglio”