Lou Williams saluta i Clippers e svela: “Ho pensato di ritirarmi”

Lou Williams agli Atlanta Hawks, Rajon Rondo ai Los Angeles Clippers. Questo è stato uno degli scambi che ha caratterizzato l’accesissima trade deadline della giornata di ieri. La presa di Rondo è stata accolta con molta soddisfazione nell’ambiente Clippers, da diverso tempo alla ricerca di qualcuno in grado di occupare il ruolo di point guard.

D’altro canto, i losangelini hanno dovuto salutare uno dei giocatori più amati e simbolici delle ultime stagioni, quel Lou Williams in grado di competere sempre per il ruolo di Sesto Uomo dell’anno. Una perdita dolorosa, almeno a livello sentimentale. Lo scambio non ha immediatamente emozionato lo stesso Williams, che su Instagram ha confessato le sue sensazioni:

“Sì, ieri ho pensato di ritirarmi. Dai così tanto ad una franchigia e il giorno dopo svanisce tutto. Poi, in pieno stile Clippers, mi sono ricordato che il mio talento e il mio apporto sono stati apprezzati e ho riflettuto su tutto quello che mi aspetta. Mi è rimasto molto da dare e sono fortunato a poter continuare a giocare proprio a casa mia. LA, grazie. Vi adoro. Grandi ricordi!

Atlanta, LouWillVille. Mr. Williams, bentornato”

Qualche tempo fa, lo stesso Lou Williams aveva risposto ad un commento su Instagram, confessando che la prossima tappa sarebbe stata l’ultima, e che sarebbe stata proprio LouWillVille. Un soprannome dato alla città di Atlanta dallo stesso giocatore per via della sua residenza nella stessa.

A 34 anni, Lou Williams è pronto a portare tutta la sua esperienza e la sua saggezza ai giovanissimi Hawks.

Leggi anche:

Harrell sulla lite con Howard: “Non mi tiro indietro davanti a nessuno”

Andre Drummond: intesa per buyout con Cavaliers, è free agent

Steve Kerr fiducioso: “Avremo una serie vincente di partite”