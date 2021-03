Mercato NBA, Andre Drummond al buyout con i Cleveland Cavaliers

I Cleveland Cavaliers non sono riusciti a chiudere una trade che coinvolgesse Andre Drummond. Il giocatore, messo da parte dalla franchigia da ormai diverse settimane in attesa di trovargli una sistemazione, a questo punto sta lavorando al buyout con il front office dell’Ohio per poi rendersi disponibile sul mercato NBA.

The Cleveland Cavaliers and Andre Drummond will work out a buyout, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 25, 2021

Su di lui, lo ricordiamo, è stato segnalato l’interesse di Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Da capire, però, se i newyorchesi avranno ancora spazio per arrivare al lungo poiché hanno già chiuso con Blake Griffin negli scorsi giorni.

Mercato NBA, Trade Deadline: alle 20 stop agli scambi