Risultati NBA: Milwaukee vola senza Giannis, i Rockets tornano a vincere! Super rimonta Clippers contro Atlanta

(18-25) Sacramento Kings 119-105 Cleveland Cavaliers (16-27)

23-9 di parziale per iniziare il terzo quarto: tanto basta ai Sacramento Kings per dare lo strappo decisivo alla sfida contro i Cleveland Cavaliers. Dopo una prima metà di gara in equilibrio, con 15 cambi di leadership e 10 volte il punteggio in parità, al rientro in campo i Kings riescono così a mettere le cose a proprio favore. Gran parte del merito è della coppia Fox-Haliburton, che segna 30 e 28 punti. Il primo segna 11 punti nel famoso parziale, mentre il secondo ne aggiunge 14 nell’ultimo periodo, quando Sacramento va su anche di 19 punti con la partita in tasca.

(19-24) Oklahoma City Thunder 112-103 Minnesota Timberwolves (10-33)

Alle volte, le grandi e insperate serate al tiro possono decidere il destino di una partita. E così, con la quinta peggior percentuale da 3 punti di tutta la NBA, OKC riesce ad avere la meglio su Minnesota proprio grazie al tiro dalla lunga distanza. I Thunder segnano infatti 21 triple col 57% dal campo, ovviamente season high.

Il tiro da 3 punti è fondamentale per OKC, che dopo i primi due quarti in vantaggio subisce il rientro dei Twolves. Quattro triple complessive tra Pokusevski, Roby e SGA ridanno la leadership ai padroni di casa. Minnie chiama il time-out e al rientro in campo si rifà sotto, ma un’altra serie di triple rimette OKC davanti, stavolta fino al termine.

(21-21) Charlotte Hornets 100-97 San Antonio Spurs (22-18)

Alla prima senza LaMelo Ball in campo, probabilmente out per tutto il resto della stagione, gli Charlotte Hornets rispondono con coraggio ed efficacia. Nonostante la sua assenza, gli Hornets riescono ad imporsi in casa di coach Popovich per una vittoria a domicilio molto combattuta.

Senza gli sprazzi di talento e rapidità del candidato al ROTY, gli Hornets devono fare molto più affidamento al lato difensivo della gara. I contropiedi di LaMelo mancano e allora Charlotte distribuisce equamente gli attacchi, mentre in difesa è seria ed ordinata. Gli Spurs, arcigni come sempre, pareggiano la partita a 93 dopo due triple di White e DeRozan. Ma un canestro di Rozier rimette gli Hornets davanti definitivamente.

(31-11) Utah Jazz 120-95 Chicago Bulls (19-23)

Partita senza appello, da veri leadership della Western Conference. Gli Utah Jazz, guidati da Donovan Mitchell e Rudy Gobert, asfaltano senza pietà i malcapitati Bulls, ottenendo la loro seconda vittoria consecutiva.

Come detto, gran parte delle fortune passano per i due All-Star. Mitchell segna 30 punti, Gobert 21 con 10 rimbalzi e ben 9 stoppate, un dato clamoroso.

In controllo fin da subito, i Jazz distribuiscono equamente gli attacchi, come si addice perfettamente al loro gioco di squadra. Dall’altra parte LaVine prova a fare qualcosa ma sparacchia (10 su 25 al tiro). C’è davvero poco da dire su questa facile vittoria.