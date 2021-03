NBA, Luka Doncic out contro gli Indiana Pacers

Luka Doncic non giocherà la partita tra Dallas Mavericks e Indiana Pacers in programma all’1:30 ora italiana all’American Airlines Center. L’ha comunicato coach Rick Carlisle nel pregara. Come riportato da Brad Townsend del Dallas Morning News, il giocatore sloveno – fermato da problemi alla schiena – viaggerà con la squadra a New Orleans nella prossima trasferta in back-to-back, nella speranza di poter prendere parte alla sfida contro i Pelicans.

Carlisle says Doncic will travel to NO tomorrow, "hopefully will be able to play." — Brad Townsend (@townbrad) March 26, 2021

Leggi anche:

NBA, Jusuf Nurkic torna in quintetto base contro gli Orlando Magic

Mercato NBA, i Memphis Grizzlies tagliano Gorgui Dieng

NBA, Damian Lillard out contro gli Orlando Magic