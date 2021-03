NBA, Antetokounmpo e Nikola Jokic nominati ‘Player of the Week’

La NBA ha annunciato i migliori giocatori della settimana NBA. Trattasi di Nikola Jokic per la Western Conference e Giannis Antetokounmpo per la Eastern Conference.

The POTW cases for Denver’s Nikola Jokic and Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/VeEiCHidmg — Marc Stein (@TheSteinLine) March 22, 2021

E’ il terzo riconoscimento stagionale di questo tipo per entrambi i giocatori, che stanno trascinando le rispettive franchigie nella corsa Playoff.

Due roster, quelli di Bucks e Nuggets, simili sotto diversi aspetti in questa stagione. Entrambi infatti sono partiti ad inizio stagione come plausibili corazzate delle rispettive Conference. I Nuggets sull’onda di ottimi Playoff disputati nella ‘bolla’ Finali ad Ovest perse solo contro i futuri campioni Lakers. I Bucks, invece, dopo un restyling importante in offseason che aveva, sulla carta, rafforzato il roster. L’inizio però non è stato quello sperato e per entrambe lo stop per l’All Star è stato fondamentale per fare un reset e ripartire.

Non a caso, per ambedue le franchigie un terzo delle vittorie totali ottenute fin qui è arrivato proprio negli ultimi dieci incontri. Per entrambe però la dipendenza dalle due stelle oggi premiate rimane lampante e non del tutto positiva. Se da un lato infatti Jokic e Giannis stanno dimostrando di avere le spalle abbastanza larghe per reggere il peso di tutta la squadra, dall’altra è impensabile che questo possa ripetersi con la medesima efficacia contro difese Playoff adeguate all’estremo.

L’andamento delle due franchigie sta rispecchiando perfettamente lo stato di forma dei due. Antetokounmpo, specialmente questa settimana, ha mantenuto una tripla doppia di media che ha permesso ai suoi Bucks di salire fino alla terza posizione a Est. Da capire come si comporterà la squadra senza di lui a partire già da stanotte, quando mancherà nella sfida contro Indiana.

