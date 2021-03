NBA, Infortunio LeBron James: l’esito della risonanza magnetica

Brutte notizie in casa Lakers. Dopo l’infortunio di Anthony Davis dello scorso febbraio, i gialloviola nella sconfitta contro gli Atlanta Hawks hanno accusato anche un problema fisico per LeBron James. Il nativo di Akron ha infatti subito un infortunio alla caviglia destra durante il secondo quarto contro la compagine guidata da McMillan, rendendosi indisposto per il resto del match.

Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, la risonanza magnetica effettuata pochi minuti fa ha riportato una forte distorsione alla caviglia. Chris Haynes di Yahoo Sports ha aggiunto che il numero 23 gialloviola starà out a tempo indefinito.

Una tegola non da poco per i Los Angeles Lakers che ora si ritrovano senza le sue due stelle più luminose in una condizione di classifica più “criptica” rispetto all’inizio di stagione. L’ultima partita saltata dal prescelto era quella del 3 marzo contro i Sacramento Kings per problemi alla caviglia sinistra. Da capire come gestirà le rotazioni ora coach Frank Vogel. Verosimilmente Talen Horton-Tucker dovrebbe trovare più minuti.

Il quattro volte MVP stava viaggiando con una media di 25.8 punti, 8.1 rimbalzi e 8.0 assist a partita, tirando con il 51.3% dal campo.

Lakers star LeBron James will now be out indefinitely, sources said. https://t.co/ALE4YCqM0C — Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2021

