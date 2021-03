Hawks, De’Andre Hunter verso il rientro

Gli Atlanta Hawks attendono presto buone notizie sul fronte infortuni. Dopo aver saltato le ultime 23 partite in calendario, De’Andre Hunter potrebbe tornare a disposizione di coach McMillan per dare continuità agli otto successi consecutivi incamerati dalla squadra. Hunter era stato operato in artroscopia a inizio febbraio.

Il giocatore ha svolto tutto l’allenamento nella giornata di ieri, come confermato dal coach, precisando che non si è trattato di esercizi che presupponessero contatti di sorta (cinque-contro-cinque o simili).

Kevin Huerter ha commentato così il possibile rientro di Hunter:

“Significa molto, è un elemento chiave sulle due metà campo. Siamo contenti di riaverlo con noi per questa serie di trasferte. È parso piuttosto in forma nei recenti workout.”

Con la sfida ai Lakers Atlanta ha iniziato un ciclo di otto trasferte sulla costa ovest. La squadra resterà lontano dalla State Farm Arena fino a inizio aprile.

Una nuova W sul profilo Twitter di Atlanta?

