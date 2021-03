NBA, Rudy Gobert in dubbio per la gara con i Raptors

Brutte notizie per gli Utah Jazz, che potrebbero non avere a disposizione per la gara di stanotte contro i Toronto Raptors il loro centro Rudy Gobert, come scrive Andy Larsen del Salt Lake Tribune.

Rudy Gobert is questionable for tonight’s game vs. Toronto due to a left hip contusion. — Andy Larsen (@andyblarsen) March 19, 2021

Il lungo francese ha riportato infatti una contusione all’anca sinistra nel corso della partita poi persa nella notte contro gli Washington Wizards. Per Gobert si tratterebbe della prima assenza stagionale. Nell’eventualità, spazio in quintetto a Derrick Favors.

Gobert viaggia in doppia doppia di media con 14 punti e 14 rimbalzi a gara, conditi da quasi tre stoppate e, visto il record dei suoi Utah Jazz, è fra i candidati al premio di difensore dell’anno già vinto nel 2018 e nel 2019.

