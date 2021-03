NBA, Kelly Oubre e Stephen Curry a rischio contro Memphis

Nella trasferta di domani in quel di Memphis i Golden State Warriors dovranno, molto probabilmente, fare a meno sia di Kelly Oubre che di Stephen Curry. I due giocatori infatti hanno saltato gli allenamenti rispettivamente per un problema alla caviglia e una contusione al coccige. A riportare la notizia Connor Letourneau del San Francisco Chronicle.

Quello che preoccupa maggiormente è però Stephen Curry. Il playmaker infatti si era fermato nella sfida contro Houston – poi vinta – alla fine del terzo quarto, dopo un tentativo di tripla. Il giocatore poi non aveva più fatto rientro in campo. Lo staff di Golden State ovviamente non ha intenzione di forzare il rientro del nativo di Akron il quale potrebbe saltare la sfida con Memphis in via del tutto precauzionale. La franchigia ovviamente vuole preservare la salute della propria stella, che quest’anno sta trascinando i suoi – giovanissimi – compagni ai Playoff con una media di quasi 30 punti ad incontro ed oltre il 40% da tre.

Per Oubre invece il problema dovrebbe essere meno grave e verrà valutato ancora una volta a ridosso del match contro i Gizzlies. Se entrambi i giocatori dovessero essere lasciati riposare, ecco che coach Steve Kerr sarebbe pronto a dare fiducia ai giovani. Nico Mannion e Jordan Poole in primis. Quest’ultimo però è in ballottaggio con Bazemore per sostituire Oubre nello spot di guardia e con Mannion per il ruolo di playmaker.

Pare comunque che la soluzione Mannion-Poole possa essere la più accreditata. In queste ultime apparizioni di Golden State, Kerr sta cercando di responsabilizzare e dare fiducia e minuti anche a chi è rimasto ‘nascosto’ durante la stagione. In attesa di capire le condizioni di Stephen Curry e Kelly Oubre.

