NBA, Michael Jordan e l’autografo firmato in un bagno pubblico

Durante gli anni ’90, i giocatori dei Chicago Bulls erano delle vere e proprie star. Chiunque abbia visto The Last Dance ha potuto comprendere quanto la squadra fosse popolare all’epoca. E questo comportava che talvolta i fan, pur di ottenere un autografo dai propri idoli, cercassero espedienti insoliti.

A questo proposito, l’ex giocatore dei Chicago Bulls Will Perdue ha raccontato al Bulls Talk Podcast un divertente episodio che vide come protagonista Michael Jordan:

“Mi ricordo che stavamo volando per giocare in trasferta, non ricordo precisamente dove, e siamo scesi dall’aereo. Come tutte le persone sanno, la prima cosa che si fa una volta scesi dell’aereo è andare in bagno.”