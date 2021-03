L’avventura nel mondo di NBA di Nico Mannion ha vissuto nella nottata un nuovo “step”. Il rookie dei Golden State Warriors, infatti, ha avuto l’occasione di scendere in campo contro i Los Angeles Lakers e di ‘assaggiare’ il fisico di LeBron James, il quale si è reso protagonista di un blocco granitico sull’italiano. Azione che è stata prontamente rilanciata dai principali media americani che hanno sottolineato il viso del nativo di Akron.

Nico Mannion got a warm welcome to the league from Bron 😂 pic.twitter.com/xvbu6BbsWX

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2021