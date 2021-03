NBA, Spoelstra corteggia Vucevic: “È un moderno Dirk Nowitzki”

Nella notte i Miami Heat hanno avuto la meglio sugli Orlando Magic. Gli ospiti hanno ottenuto una vittoria sofferta dopo una partita che ha visto diversi cambi di leadership. Fondamentale è stato il ruolo di Jimmy Butler, autore di 29 punti, 9 assist, 7 rimbalzi e 5 palle recuperate. Una prestazione a tutto tondo e assolutamente decisiva.

Le giuste lodi sono arrivate anche dal suo coach Erik Spoelstra:

“Azzarda, ma lo fa in maniera disciplinata. So che è un controsenso, ma Jimmy è un leader difensivo molto disciplinato. Ha un talento speciale, un IQ incredibile e una rapidità felina che non puoi insegnare e che sorprende chiunque”

Miami ha avuto un bel da fare nel contenere un Nikola Vucevic particolarmente ispirato. Il montenegrino, da tempo al centro di numerose voci di mercato, ha recitato la parte del leone: 38 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, per la 26esima doppia doppia in stagione. Una prestazione davvero notevole, che gli è valsa i giusti complimenti proprio da coach Spoelstra: da tempo, i Miami Heat sono indicati come una delle squadre più interessate a Vucevic. Ecco le sue parole:

“Sembra di guardare un moderno Dirk Nowitzki”

Un paragone decisamente importante, che attesta tutta la stima dell’allenatore nei confronti del montenegrino. Vucevic ha risposto ai complimenti:

“Dirk? Questo è uno dei complimenti migliori che io abbia mai ricevuto. Sentirselo dire da lui vuol dire molto”

Il corteggiamento, almeno a parole, è decisamente iniziato. Chissà che gli Heat non decidano di fare la propria mossa prima della trade deadline: intanto, Spoelstra ha fatto capire che non disdegnerebbe di poter allenare Vucevic.

