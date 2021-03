NBA, coach Spoelstra commenta l’insulto di Meyers Leonard

La notizia delle ultime ore è la sospensione a tempo indeterminato di Meyers Leonard dai Miami Heat. Il giocatore, infatti, nella giornata di ieri si era lasciato andare ad espressioni anti-semite durante una live su Twitch in cui stava streammando Call of Duty. L’allenatore degli Heat, Erik Spoelstra, e i veterani della squadra – da Udonis Haslem ad Andre Iguodala – hanno tutti condannato l’insulto di Leonard, dicendo che tale linguaggio non è il benvenuto all’interno della squadra. Il classe 1992 era già “out for the season” a causa di un infortunio alla spalla.

Spoelstra, nel corso della sua ultima conferenza stampa in Zoom Call con i giornalisti, ha quindi commentato il personaggio, così come la delusione per le parole comunicate:

“In questo momento provo tante emozioni. Sì, sono molto deluso. Quelle parole sono estremamente dolorose. Non lo perdoniamo. C’è molto di più che deve essere fatto in termini di istruzione per far capire alla gente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Conosciamo Meyers… Meyers è un ottimo compagno di squadra ed è nel complesso una bella persona. Ma ha detto qualcosa di estremamente disgustoso e doloroso.. e ci sono conseguenze da affrontare.” “Non lo perdoniamo, ovviamente. È stata una giornata deludente per tutti. Abbiamo parlato diverse volte di temi sociali con la squadra, anche in passato. Ho parlato con Meyers e si sente davvero male per quello che è successo. Non importa quale fosse la situazione, è stato qualcosa di estremamente sbagliato da parte sua.”

Oltre alla sua sospensione dagli Heat, Leonard è stato bannato da Twitch, la piattaforma su cui ha pronunciato l’insulto, ed è stato abbandonato da due dei suoi sponsor eSports. Anche l’NBA ha esaminato l’incidente. Haslem, il giocatore più anziano della NBA, ha parlato in questo modo della situazione:

“È un peccato. Ovviamente con i social media al giorno d’oggi le cose si sono diffuse a macchia d’olio. È un peccato. Non possiamo tollerarlo qui. Ha sbagliato. Dal profondo del mio cuore e di questa organizzazione, ci scusiamo per il suo comportamento. Non tolleriamo queste cose agli Heat.”

Leggi Anche

NBA, Brooklyn annuncia: Kevin Durant out a tempo indeterminato

Mercato NBA: LaMarcus Aldridge dice addio agli Spurs

Risultati NBA: tripla doppia di Doncic e vittoria Mavs, bene anche Memphis