Nella notte tra domenica e lunedì c’è stato l’All-Star Game NBA 2021 che, nonostante le difficoltà del periodo storico, ha registrato buoni ascolti. L’evento ha avuto come pubblico principale molti giovani, che hanno preferito seguire la sfida tra Team LeBron e Team Durant piuttosto che l’intervista di Meghan e Harry.

Come riporta Sportsmediawatch.com, l’All-Star Game ha totalizzato 5,94 milioni di spettatori divisi tra i broadcast TNT e TBS, registrando un’audience di ascolti del 3,1%: un brusco calo se confrontato con quello dello scorso anno – audience al 4,1% con 7,28 milioni di ascolti – che rendono questa edizione quella meno vista di sempre.

C’è tuttavia una buona notizia, visto che è stata la partita di basket più seguito della stagione, superando la sfida di Natale tra Mavs e Lakers. Ma le sorprese non finisco qui: se si esclude il football americano, l’All-Star Game 2021 è l’evento sportivo con più ascolti di questa stagione.

Nielsen: NBA All-Star game was most-viewed program among people 18-34, TNT was most-viewed network in primetime on Sunday among those under 49 (TNT: 2.84M – CBS: 2.55M), and the game had a larger audience under 45 (3.26M) than the Harry/Meghan interview with Oprah on CBS (3.01M).

