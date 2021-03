NBA, Chris Bosh: “Un onore essere associato alla Hall of Fame”

Nella giornata di ieri la Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ha svelato la lista dei quattrodici finalisti in lizza per entrare nel proprio prestigioso novero di ex giocatori, allenatori ed arbitri. Tra i papabili figura anche il nome di Chris Bosh, 11 volte All-Star e due volte campione NBA con i Miami Heat, che ha esternato grande gioia ed orgoglio nelle dichiarazioni rilasciate ad ESPN:

“È stato semplicemente incredibile, anche perché non ricordavo che la data di annuncio fosse oggi. Stavo conducendo la mia semplice vita senza particolari sollecitazioni e… sono rimasto interdetto, a metà tra il sorpreso ed il basito. Sono orgoglioso di quello che ho potuto dare alla pallacanestro, ricevendo sempre qualcosa in cambio dallo sport più affascinante di tutti. Vorrei giocare ancora oggi, per recuperare gli ultimi anni di carriera sottratti dagli infortuni. Sento di dover ringraziare, ancor prima dei compagni, i miei affetti più cari. Non sarei arrivato sin qui senza il loro appoggio.”

Dopo anni di successi, individuali e collettivi, la carriera di Bosh ha prematuramente fatto conoscenza con il declino. Il biennio 2015-2016 è stato scandito da una serie tanto infelice di problemi polmonari da causare l’interruzione forzata della sua carriera. Nel febbraio 2019 il giocatore ha ufficializzato il suo ritiro, reso inevitabile da quella che era divenuta ormai una battaglia per la vita.

A distanza di anni, il nativo di Dallas potrebbe ricevere un’onorificenza degna della sua perseveranza, oltre che del suo immenso talento.

