Giannis Antetokounmpo fa 16/16 al tiro: è l’MVP dell’All-Star Game 2021

Prestazione perfetta per Giannis Antetokounmpo il quale, nella notte, ha chiuso 16/16 al tiro e con 35 punti a referto durante l’All-Star Game 2021 in cui Team LeBron ha battuto 170-150 Team Durant. Il greco ha catturato anche 7 rimbalzi e distribuito 3 assist. L’unico ad aver chiuso la gara delle stelle con il 100% dal campo era stato Hal Greer nel 1968, ma fermandosi a 8/8. Antetokounmpo è il primo giocatore a superare i 10 tentativi. Buone anche le prove di Damian Lillard – 32 punti e 8/16 dall’arco – e Stephen Curry – 28 punti e anche lui 8/16 da dietro la linea dei 3 punti.

Si tratta del primo titolo di MVP in un All-Star Game per la stella dei Milwaukee Bucks che conta già due MVP di Regular Season. Inoltre, è diventato l’unico giocatore insieme a Michael Jordan e Kevin Garnett capace di vincere in carriera un premio di MVP NBA, uno di MVP dell’All-Star Game e anche il premio di miglior difensore NBA. Nel post-partita, Antetokounmpo ha dedicato il premio al figlio:

“Questa è la prima volta che mio figlio viene a vedermi giocare all’All-Star Game. Questo premio MVP è per lui. La mia prestazione? Stavo solo cercando di giocare come so. Poi, quando condividi il campo con ragazzi come Damian Lillard, Stephen Curry e Chris Paul, è semplicemente tutto facile. Nessuno si preoccupa di me in campo: posso giocare uno contro uno e nessuno mi raddoppia.”

Poi, due parole anche per Kobe, il titolo di MVP è stato intitolato a lui:

“Ovviamente, sono estremamente felice di avere il premio con il nome di Kobe Bryant a casa mia. È una bella sensazione. Volevo vincere quello dell’anno scorso ma non ce l’ho fatta… quest’anno non pensavo nemmeno di vincerlo. Stavo solo cercando di divertirmi e ho avuto l’opportunità di giocare bene.”

