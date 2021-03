Anfernee Simons è il nuovo campione dello Slam Dunk Contest 2021. Il giocatore dei Portland Trail Blazers ha infatti regolato Obi Toppin nella finale della Gara delle Schiacciate. Il tentativo di Simons di baciare il ferro del canestro nella sua schiacciata finale gli è valso tre dei cinque voti dei giudici. È il primo giocatore nella storia dei Trail Blazers a vincere la competizione.

“In allenamento, non ho mai effettivamente baciato il ferro, ma oggi volevo impegnarmi a farlo. Volevo provare ad avvicinarmi con un paradenti, ma non son riuscito a trovarne uno giusto per la mia bocca, quindi ho deciso di enfatizzare il più possibile la mia espressione una volta vicino al ferro e provare a baciarlo.”

Anfernee Simons almost kissed the rim 😯#ATTSlamDunk pic.twitter.com/1BXYOP8cJS — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2021

Simons ha anche reso omaggio a Tracy McGrady con la sua ultima schiacciata del primo round in cui ha indossato la maglia vintage dei Toronto Raptors di McGrady e replicando la sua inchiodata a 360 gradi registrata durante lo Slam Dunk Contest del 2000. In quel caso, Simons ha ottenuto il punteggio più alto della serata con 49 punti.

Anfernee Simons paid homage to T-Mac 🙌#ATTSlamDunk pic.twitter.com/HKQO8ZygnZ — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2021

Toppin, invece, ha messo a segno una particolare schiacciata sopra Julius Randle e suo padre che ha comunque divertito gli atleti presenti alla Stat Farm Arena di Atlanta.

OBI TOPPIN BREAKING OUT THE WINDMILL 🔥#ATTSlamDunk pic.twitter.com/jLdCcJkDu9 — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2021

Niente da fare, invece, per Cassius Stanley, eliminato nel primo turno dopo due schiacciate in cui non ha ottenuto punti sufficienti per guadagnarsi la finale.

