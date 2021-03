NBA, Mark Cuban svela: “I Dallas Mavericks accetteranno pagamenti in Dogecoin”

Il mondo delle criptomonete si sta – giorno dopo giorno – facendo strada tra i merchant americani. Negli ultimi mesi il fenomeno è esploso con l’intero mercato delle cripto in rialzo. Le ultime mosse di Elon Musk, poi, hanno dato una grossa sferzata. L’imprenditore negli ultimi mesi ha acquistato più di un miliardo di Bitcoin e indicato Dogecoin come la prossima cripto da ‘proteggere’.

Ebbene, ora anche Mark Cuban sembra avere accettato la sfida delle monete virtuali accettando transazioni in Dogecoin per l’acquisto di biglietti e merchandising dei Dallas Mavericks. È la prima franchigia NBA ad aprirsi al ‘DOGE’. Nel 2018, i texani avevano già annunciato l’apertura a Bitcoin ed Ether.

The @dallasmavs have done more than 20,000 #Dogecoin in transactions, making us the LARGEST #DOGECOIN MERCHANT IN THE WORLD ! We thank all of you and can only say that if we sell another 6,556,000,000 #DOGECOIN worth of Mavs merch, #dogecoin will DEFINITELY HIT $1 !!!🚀🚀🚀

— Mark Cuban (@mcuban) March 6, 2021