NBA, Adam Silver ottimista per un calendario regolare l’anno prossimo

C’è aria di ottimismo in casa NBA. O almeno, c’è a partire dai vertici della lega. Durante la conferenza stampa in occasione dell’All-Star weekend infatti, Adam Silver ha dichiarato che l’obiettivo per la prossima stagione è quello di avere un calendario il più normale possibile, provando a garantire almeno in parte la funzionalità delle trenta arene.

NBA commissioner Adam Silver is hopeful there will be “relatively full” arenas by the start of next season — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) March 6, 2021

Una grande ambizione, in controtendenza alle misure che la lega ha dovuto adottare nelle ultime due stagioni: si ritornerebbe ad una partenza della regular season per la fine d’ottobre per poi concludere l’annata, a seguito dei Playoff, a metà giugno circa.

Adama Silver ha inoltre specificato ai media che non sarà resa obbligatoria la vaccinazione ai giocatori, né questo comporrà modifiche al normale rientro nei palazzetti da parte dei fan.

Adam Silver said to this point there’s no plans to mandate players be vaccinated, nor is player vaccination necessary for fans to return to arenas in higher numbers — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) March 6, 2021

Insomma, ci aspetta, incrociando le dita, una stagione 2021/2022 il più possibile normale.

Leggi anche

NBA, i Magic e gli Spurs aprono ai tifosi nelle proprie Arene

NBA, molti giocatori dubbiosi sul vaccino anti-COVID

Adam Silver replica sull’All-Star Game 2021: “Giocare è la cosa giusta da fare”