NBA, Mitchell e Gobert multati per aver criticato duramente gli arbitri

Gli Utah Jazz hanno dimostrato di essere una delle squadre più ostiche della lega. Oltre a poter contare sul talento di Donovan Mitchell, infatti, il team di Salt Lake City può fare affidamento su diversi giocatori in crescita, sia sul fronte offensivo (ad esempio Mike Conley e Jordan Clarkson), sia sul fronte difensivo (Rudy Gobert e Royce O’Neal su tutti).

Negli ultimi giorni, però, diverse partite NBA sono state condizionate da decisioni arbitrali alquanto discutibili, e l’ultima sfida tra Jazz e Philadelphia 76ers non ha fatto eccezione. Uno degli episodi più discussi del match è stato infatti l‘espulsione di Mitchell con poco più di 30 secondi sul cronometro, che ha inevitabilmente indirizzato la partita a favore dei Sixers.

In seguito alla sconfitta per 131-123, Mitchell e Gobert non hanno usato mezzi termini per esprimere la propria opinione sull’operato degli arbitri; queste le parole del #45 di Utah:

“Continuiamo ad essere sfavoriti da questo [arbitraggio]. Per quanto mi riguarda, abbiamo vinto questa partita.”



Il centro dei Jazz ha poi rincarato la dose, parlando delle chiamate non fischiate a favore della sua squadra:

“I nostri giocatori non ottengono falli che vengono fischiati a chiunque altro nella lega. Sappiamo di essere gli Utah Jazz e forse alcune persone non vogliono vederci arrivare lontano, ma è sconfortante.

Purtroppo per Utah e le sue stelle, l’NBA non ha accolto positivamente queste critiche. Come riportato da Howard Beck di Sports Illustrated, infatti, i due giocatori riceveranno una multa di 25.000 e 20.000 dollari per la condotta esibita nel postpartita.

In thoroughly predictable news, the NBA has fined both Gobert and Mitchell for criticizing the refs the other night: pic.twitter.com/yZMyooYs4L — Howard Beck (@HowardBeck) March 5, 2021

