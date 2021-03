NBA, Kevin Garnett si ritira dalla corsa all’acquisto dei T-Wolves

Kevin Garnett non sarà in nessun modo il prossimo proprietario dei Minnesota Timberwolves. La notizia aveva portato molto fervore tra i fan della lega e della franchigia stessa, ma l’Hall of Famer ha annunciato su Twitter il suo ritiro dalla corsa all’acquisto della squadra.

KG sarebbe entrato a far parte della franchigia collaborando con un gruppo di azionisti con cui sarebbero state divise le quote; il problema sembra essere sorto con l’attuale proprietario della squadra, Glen Taylor, a cui Garnett non le ha mandate a dire.

“Ho appena ricevuto la notizia che il tentativo di acquistare i T-Wolves da parte del mio gruppo è finito. Grazie Glen per esserti rivelato ancora una volta come la persona che conosco io!” “Buona fortuna ancora, e ti auguro il meglio con quello che NOI ABBIAMO COSTRUITO.”

Un certamente deluso Kevin Garnett ha poi continuato, lamentandosi dell’impossibilità da parte dei giocatori che hanno reso grande una franchigia, di poterla possedere. Nel frattempo, il destino del prossimo proprietario della squadra del Minnesota è ancora avvolto nel mistero.

“È strano come alcuni dei giocatori più legati, che hanno aiutato a costruire da zero queste fo***te franchigie come fossero casa loro, non possono possederle ma solo affidarle. È tutto uno scherzo, f****lo.”

Intanto, altri proprietari sportivi come Zygi e Mark Wilf dei Minnesota Vikings, e Jimmy Haslam dei Cleveland Browns hanno mostrato il proprio interesse nell’acquisire i Timberwolves.

Leggi anche:

NBA, Nico Mannion alla prima da titolare con gli Warriors

All-Star Game 2021, le reazioni delle stelle NBA alle scelte dei capitani

Risultati NBA: Portland vola con i 44 di Lillard! Suns sempre più su, i Bucks vincono allo scadere