NBA, Gary Payton incorona Marcus Smart: “È un grandissimo difensore”

Gary Payton, leggenda dei Seattle SuperSonics, ha voluto lodare l’abilità difensiva di Marcus Smart. Payton, riconosciuto come uno dei migliori difensori nel suo ruolo della storia della NBA, ha detto di apprezzare molto la grinta di Smart, individuando in lui qualità simili alle sue. Queste le sue parole:

“Nella NBA di oggi è difficile ritrovarmi in un giocatore. Sinceramente direi in nessuno. Ci sono grandissimi difensori, come Marcus Smart. L’unico giocatore che potrebbe giocare 1 contro 1 come sapevo fare io in difesa sarebbe proprio Smart.”