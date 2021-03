NBA, Zion Williamson parla dei suoi idoli affrontati sul campo

Considerando la prima parte della stagione da rookie saltata a causa di infortuni, Zion Williamson ha da poco completato il suo primo anno di NBA e sembra avviarsi verso una carriera da assoluto protagonista della lega.

Durante la sua apparizione nel podcast The Old Man and The Three, la star dei New Orleans Pelicans racconta al compagno di squadra JJ Redick e Tommy Alter dei suoi giocatori preferiti contro cui ha giocato finora.

Fra questi, il primo citato è Carmelo Anthony, contro cui Zion ha avuto non pochi problemi in difesa:

“Ho amato veder crescere Carmelo nell’NBA e adesso amo vederlo giocare; ciò che ammiro più del suo modo di giocare è vedere come riesce a crearsi lo spazio, il suo lavoro di piedi e il suo uso del corpo sono davvero incredibili. Ricordo un azione dove i coach mi dissero di lasciarlo penetrare sul fondo, lui iniziò con un paio di Jab Step, Pump fake, altro Jab Step e tiro…non ci ho capito molto,mi ha portato a scuola!”

Oltre ai rispettati Lebron James ed Anthony Davis, Zion ha ricordato il grande impatto di De’Aaron Fox nelle due gare giocate contro i Kings; infine il numero 1 dei Pelicans si è soffermato su giocatori come Kawhi Leonard, Paul George e Damian Lillard:

“Quando giochi contro i Los Angeles Clippers, sai di aver contro due giocatori che possono segnare qualsiasi tiro difficile in qualsiasi momento della partita; nelle gare che abbiamo giocato a Portland, Lonzo ha difeso bene su Lillard, ma lui è in grado di mettere qualsiasi tiro contestato e marcato; molte volte pensi di aver difeso male contro queste superstar, ma in realtà sono loro che riescono a segnare tiri difficilissimi…quindi puoi solo fare del tuo meglio!”

