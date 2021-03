LeBron e Lillard parlano dei commenti delle vecchie stelle NBA

Sono le due voci più caustiche di tutta la NBA: Shaquille O’Neal e Charles Barkley, dagli studi di TNT, pontificano e criticano a tutto spiano. Ne hanno tutto il diritto, visti gli incredibili risultati conseguiti in carriera. Ma spesso e volentieri le loro invettive vanno oltre i limiti e diventano oggetto di scherno, a loro volta.

Tutti i giocatori in NBA, in un modo o nell’altro, sono stati sfiorati o colpiti in pieno dalle critiche del duo. Ma cosa ne pensano i diretti interessati? Intervistati proprio da TNT LeBron James, Damian Lillard, Jimmy Butler e Kyle Lowry hanno detto la loro mettendosi, per una volta, dall’altra parte delle critiche.

Lillard è stato più diplomatico:

“È sempre interessante sentire degli Hall of Famer commentare il tuo gioco. Quando lo fanno negativamente pensi ‘speravo non dicessero certe cose su di me’. Quando lo fanno positivamente, senti una specie di validazione”

Molto più diretto è stato LeBron, chlee ha comunque mostrato rispetto:

“Si siedono e iniziano a sparare le loro ca**ate. Possono dire quello che vogliono e noi possiamo scegliere se ascoltarli o meno. Non si trattengono, specialmente Chuck. Ma li rispettiamo per tutto ciò che hanno fatto in campo”

