NBA, altri due giocatori svelati per lo Slam Dunk Contest 2021

Sarà uno Slam Dunk Contest 2021 all’insegna della novità quello che vedremo in scena tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo dell’All-Star Game. Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, oltre ad aver sostanzialmente certificato la presenza di Obi Toppin, ha svelato la probabile partecipazione di altri due giocatori: stiamo parlando di Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) e Cassius Stanley (Indiana Pacers). Sarà quindi una gara all’insegna di giovani talenti.

Two young players expected to join New York's Obi Toppin in the All-Star Slam Dunk competition on March 7: Portland's Anfernee Simons and Indiana's Cassius Stanley, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2021