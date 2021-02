NBA, Jason Terry torna a commentare la schiacciata di LeBron James

Jason Terry, ormai ex giocatore dal 2018, ha preso parte a una puntata di “Untold Stories” di Bleacher Report. Durante l’intervista ha parlato della sua lunga carriera in NBA, ricca di successi. Ma il punto focale dell’episodio è stato senza dubbio il suo commento al leggendario poster che gli rifilò LeBron James nel 2013. Ecco le parole di Terry sulla schiacciata:

“Voglio dire che è stato uno dei punti più bassi della mia carriera, ma allo stesso tempo, voglio dire, starò per sempre nella storia. Del tipo: il Re ha schiacciato su di te! In qualsiasi camp, in qualsiasi clinica in giro per l’America in cui vado a parlare con i bambini, non mi chiedono cose del tipo ‘Come ti senti ad aver giocato per 19 anni? Come ti senti ad aver giocato con Dirk [Nowitzki], o ad aver vinto un titolo?’ Mi chiedono ‘Come ti senti per LeBron che ha schiacciato su di te in quel modo?'”