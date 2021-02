Hennessy diventa il primo alcolico partner della NBA

Hennessy, il cognac più venduto al mondo, e la NBA hanno annunciato oggi l’ampliamento globale della loro partnership, rendendo Hennessy come “l’alcolico ufficiale della NBA” nel mondo. L’accordo pluriennale, che rappresenta la prima partnership globale della serie con un marchio di alcolici, segna l’inizio di un nuovo capitolo nel rapporto di Hennessy con la lega e amplia l’Accordo nordamericano annunciato nel febbraio 2020. Queste le parole di Julie Nollet, CMO globale di Hennessy:

“Siamo onorati del riconoscimento come primo partner globale nella storia della NBA. L’NBA non è solo pallacanestro, proprio come Hennessy non è solo cognac. Rappresentiamo comunità globali e questa partnership ci consente di sostenere un gioco e una cultura che uniscono le persone attraverso l’intrattenimento e lo spirito di squadra, nonostante le attuali difficoltà affrontate dai fan in tutto il mondo. Condividiamo i valori fondamentali dell’NBA, integrità, lavoro di squadra, rispetto e innovazione, che sono più potenti che mai adesso che lavoriamo per ispirare e unire le persone in tutto il mondo.”

A latere sono arrivate anche le dichiarazioni della lega stessa per voce di Dan Rossomondo, Senior Vice President Media and Business Development:

“Questo ampliamento della partnership rappresenta un entusiasmante traguardo per la serie dato che Hennessy diventa il primo partner globale della NBA sul fronte degli alcolici. Non vediamo l’ora di continuare a festeggiare il gioco del basket insieme a questo marchio iconico e ai nostri fan in tutto il mondo.”

La partnership ampliata avrà inizio in Africa, Asia-Pacifico, Europa e Sud America con il lancio di un adattamento della campagna “Hennessy x NBA: Lines” che celebra coloro che stanno portando avanti il gioco del basket. I fan di tutto il mondo potranno brindare con le nuove esclusive bottiglie Hennessy VS e VSOP Limited Edition, appositamente ideate per commemorare la partnership. Le bottiglie in edizione limitata sono ora disponibili negli Stati Uniti, mentre una versione mondiale è in programma per il secondo trimestre del 2021.

Per oltre 250 anni, Hennessy ha festeggiato coloro che incarnano il motto “Mai fermarsi, mai accontentarsi”, impersonato dai giocatori con il loro incrollabile impegno a portare avanti questa cultura. Nel corso dell’anno, Hennessy celebrerà la tradizione e la mentalità dei tifosi di basket di tutto il mondo con una serie di eventi, novità e contenuti localizzati per i consumatori.

