Donovan Mitchell parteciperà alla gara da 3 punti durante l’All-Star Game

Tra le tante esclusioni eccellenti, e polemiche affini, arriva una conferma: Donovan Mitchell parteciperà anche alla gara da 3 punti durante l’All-Star Game. Il giocatore degli Utah Jazz ha deciso così di non rinunciare al contest del tiro dalla distanza.

Donovan Mitchell said he will be in the three-point shooting contest — Ben Anderson (@BensHoops) February 24, 2021

La presenza del prodotto di Louisville anche al Three Point Contest sarà non solo una soddisfazione personale per il giocatore ma anche motivo di orgoglio per tutti i tifosi. Mitchell infatti sarà il primo giocatore in canotta Jazz a partecipare al contest dopo oltre vent’anni di assenza. La guardia, intervistata da Ben Anderson di KSLsports, ha commentato così la sua presenza al contest:

“Ci sarò io, lo farò io e sono eccitato. Ho pregato Joe ( Inglese n.d.r.) di partecipare, ma lui è vecchio, quindi andrà a sedersi sulla sua sedia a dondolo”

Con questa presenza Mitchell parteciperà quindi a tutti i contest individuali disponibili. Il giocatore infatti competerà anche nel Dunk Contest e nello Skills Challenge. Oltre, ovviamente, all’All-Star Game, dove è stato selezionato tra le riserve.

Un evento quindi che il giocatore vivrà in maniera totalizzante e che arriva a coronamento di una stagione sino a questo momento semi perfetta. I suoi Utah Jazz stanno dominando nella Western Conference, con 25 vittorie a fronte di sole 6 sconfitte e con nove risultati utili negli ultimi dieci incontri. E se diciamo “suoi” è perché Mitchell si sta dimostrando leader tecnico ed emotivo della franchigia. Donovan, non solo sta giocando la sua migliore stagione in carriera nelle statistiche – oltre 24 punti di media, con 5 assist e 5 rimbalzi a partita- ma sta letteralmente trascinando i compagni di squadra con il gioco espresso.

La scelta quindi di partecipare ad ogni competizione durante l’All-Star Game diventa prova provante della voracità messa finora in campo da Donovan Mitchell in questo 2021, se mai qualcuno non se ne fosse ancora accorto.

Leggi anche:

Patrick Ewing: “Stephen Curry è come Michael Jordan: ha rivoluzionato tutto”

NBA All-Star Game: le 10 esclusioni eccellenti

Mercato NBA, i Knicks valutano la trade per Drummond