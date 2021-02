NBA, Carlisle loda Doncic: “È un tipo di giocatore molto raro”

Una delle gare più interessanti della nottata appena trascorsa è sicuramente stata Boston Celtics – Dallas Mavericks. La partita, decisa negli ultimi venti secondi da due triple di Luka Doncic, ha condotto i Mavericks alla quindicesima vittoria, riportando il record della squadra a quota .500.

Ovviamente, la prestazione clutch dello sloveno non è passata inosservata. Anche Rick Carlisle, allenatore del roster, ha voluto enfatizzare le giocate compiute dalla sua superstar nel postpartita, paragonando Doncic a leggende del calibro di Michael Jordane e Larry Bird. Queste le parole del coach della squadra:

Abbiamo commesso alcuni errori, ma mi è piaciuto il modo in cui abbiamo mantenuto la concentrazione, rimanendo in partita e mettendo la palla nelle mani giuste alla fine.

La mentalità di gente come Luka Doncic, Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, Kobe Bryant – giocatori che hanno una concentrazione estrema – è difficile spiegare come funziona la loro mente. È un tipo di giocatore molto raro. Non solo ha questa concentrazione, ma ha anche la voglia e le abilità necessarie per riuscire [a segnare questi canestri].