Come ogni anno sono stati resi pubblici i nomi che andranno a comporre le due squadre che si giocheranno l’All-Star Game, la partita delle stelle. E come ogni anno, non mancano le polemiche per le esclusioni più clamorose. Quest’anno sta facendo scalpore l’assenza di Devin Booker dal pool di giocatori cui LeBron James e Kevin Durant, capitani, potranno comporre le loro squadre.

E proprio LeBron ha affidato ai social il suo pensiero, piuttosto esplicito, sull’assenza della stella dei Suns:

Devin Booker is the most disrespected player in our league!!! Simple as that. — LeBron James (@KingJames) February 24, 2021

Sicuramente l’assenza di Booker è qualcosa di difficilmente spiegabile, viste le cifre messe in campo: con i suoi 24.7 punti per partita e il quarto posto in cui ha trascinato i Suns, Booker sta giocando una stagione davvero incredibile.

La stella di Phoenix potrebbe però avere un’altra chance, vista la quasi-sicura assenza di Anthony Davis, infortunato ancora per qualche tempo. Tra i papabili per sostituire AD però c’è anche DeMar DeRozan.

L’All-Star Game si svolgerà il 7 marzo, tra polemiche e discussioni sull’effettiva necessità di mantenere questa ‘tradizione’ in una stagione così complicata. Vedremo all’opera James e Durant, che sceglieranno tra tutti i giocatori nel Draft per comporre la loro squadra. E chissà che LeBron, dopo averlo difeso su internet, non scelga proprio Devin Booker, nel caso venisse selezionato al posto di Davis.

