Risultati NBA: Denver batte Portland grazie ai 41 di Jokic! Doncic la vince allo scadere contro Boston

(13-18) Atlanta Hawks 111-112 Cleveland Cavaliers (11-21)

Grazie a una schiacciata di Lamar Stevens a 4.1 secondi dalla fine i Cavs battono gli Hawks e interrompono la striscia di dieci sconfitte consecutive. Trae Young, fresco della notizia dell’esclusione dall’All-Star Game, segna 28 punti e serve 12 assist. Buona partita per Kevin Huerter (22 punti, quattro palle rubate e 4/8 da tre), mentre guidano i Cavs alla vittoria un Sexton da 29 punti e 9/16 dal campo e Jarrett Allen in doppia doppia con 13 punti, 14 rimbalzi e quattro stoppate.

(9-22) Detroit Pistons 105-93 Orlando Magic (13-19)

I Pistons battono in tranquillità Orlando dopo aver toccato un vantaggio massimo di 20 punti nel corso della partita. Con un Jerami Grant da 17 punti e sette rimbalzi, ci pensano la guardia rookie Saben Lee e Josh Jackson a guidare Detroit dalla panchina, rispettivamente con 21 e 18 punti. Ai Magic non bastano i 20 punti e otto rimbalzi messi a referto da Vucevic, a cui vanno aggiunti i 14 punti segnati dalla guardia francese Evan Fournier.

(12-19) Sacramento Kings 118-127 Brooklyn Nets (21-12)

Grazie a un’ottima vittoria di squadra i Nets toccano quota 21 successi in stagione. Dall’altra parte per i Kings arriva l’ottava sconfitta consecutiva. Non bastano infatti i 27 punti e otto assist di De’Aaron Fox e i 23 e nove assist di Haliburton in uscita dalla panchina. I migliori marcatori di serata per i Nets sono James Harden (in tripla doppia con 29 punti, 11 rimbalzi e 14 assist) e Bruce Brown (29 punti, quattro rimbalzi e 11/13 di tiro dal campo per l’ex Pistons). Buone prestazioni anche per Kyrie Irving, che segna 21 punti, e Joe Harris che ne aggiunge 18.