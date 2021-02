NBA, Klay Thompson cita i 61 di Kobe al Garden

Proprio Klay Thompson, sul suo profilo Instagram, alla vigilia di questa gara ha voluto ricordare le imprese dei grandi campioni nell’arena più famosa al mondo. Una menzione speciale per i 61 punti di Kobe Bryant:

“Amo il Garden. La storia delle più grandi donne e uomini sportivi e intrattenitori che si sono esibiti qui è incredibile. Il 61 di Kobe sono la prima cosa che mi è venuta in mente; non vedo l’ora di tornare qui e far piovere canestri.”