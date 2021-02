NBA, James Harden commenta la vittoria dei Nets contro i Clippers

Il giro di trasferte a Ovest rappresentava un banco di prova importante per la stagione dei Brooklyn Nets. La vittoria contro i Los Angeles Clippers, la quinta in altrettante partite, rinforza le certezze di un gruppo con legittime ambizioni di vertice.

James Harden, che in questo gruppo in evoluzione è tra gli ultimi arrivati, a stagione in corso, ha chiuso un’altra volta da miglior marcatore dei Nets. 37 punti e 12ª doppia doppia consecutiva. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Harden ai microfoni di YES Network:

“Sono orgoglioso del nostro approccio mentale a tutte queste gare, su ogni possesso, a prescindere dall’avversario che si ha di fronte. […] Ha un effetto a cascata su tutto il gruppo. […] Ora ci conosciamo un po’ meglio, sappiamo quali sono i nostri spazi in attacco e questo rende il gioco più facile. Per arrivare in fondo avremo bisogno di tutti, diversi giocatori avranno impatto sulle partite in stagione regolare o ai Playoff. Sarà un elemento chiave.”

