Risultati NBA: gli Heat battono i Lakers nel remake delle Finals! Green condanna gli Warriors alla sconfitta

(19-10) Phoenix Suns 128-97 Memphis Grizzlies (13-13)

Nottata di record e di risultati, sia di franchigia che NBA, in quel di Memphis. I Suns si sbarazzano con estrema facilità dei Grizzlies grazie ad un inizio di gara che lascia loco spazio alle repliche. I punteggi dei primi due quarti recitano 28-15 e 37-19: due parziali che indirizzano pesantemente l’andazzo della gara in favore degli ospiti.

Phoenix domina ampiamente grazie alle triple, che rappresentano il record di franchigia di questa notte. Sono state ben 24, infatti, le bombe mandate a segno dai Suns. Il record NBA, invece, riguarda il veterano per eccellenza, una vera e propria macchina da assist. Chris Paul, con i 6 assist di questa notte, ha superato nientemeno che Oscar Robertson al sesto posto della classifica all-time delle assistenze. Ora sono 9.891. Insomma, una notte da ricordare per i Suns.

(12-17) Sacramento Kings 114-122 Chicago Bulls (13-16)

Sono serviti 38 punti di Zach LaVine ai Chicago Bulls per avere la meglio sui Sacramento Kings. I padroni di casa si mettono così alle spalle la scorsa nottata, che ha visto il dominio in lungo e in largo di Joel Embiid. Per i Kings invece si tratta della sesta sconfitta consecutiva.

L’uomo della nottata, come anticipato, è stato LaVine, capace di segnare 15 dei suoi 20 tentativi dal campo nella sua quarta partita consecutiva con almeno 30 punti a segno. La partita in sé vive invece sull’equilibrio generale, anche se all’inizio dell’ultimo quarto i Bulls si trovano in vantaggio nel punteggio, sul 101-92. La leadership non garantisce tranquillità e i Kings tentano il rientro. A respingere gli assalti tocca proprio a LaVine, che segna 7 punti in un minuto per il 1161-06. Dopo 6 punti in fila di Sacramento, il canestro di Young e un altro di LaVine chiudono definitivamente la contesa.

(10-17) Washington Wizards 118-111 Portland Trail Blazers (18-11)

Con una tripla doppia da 27 punti, 13 assist e 11 rimbalzi, Russell Westbrook gioca un ruolo più che decisivo nella vittoria in trasferta degli Wizards, capaci di interrompere la striscia consecutiva di 6 vittorie di Portland.

Ruolo fondamentale, come al solito, lo ha avuto anche Bradley Beal, autore di 37 punti. Di contro, i Blazers a fine partita contano 35 punti di Damian Lillard, che però ha segnato solo 10 tiri su ben 30 tentativi.

La percentuale così sporca è dovuta ad una prima metà di gara imprecisa, in cui Lillard segna solo 2 tiri su 13 tentati. Dame si riscatta però nel terzo quarto, dove segna ben 23 punti e una tripla sulla sirena da lontanissimo, per il +3 dei suoi. Portland mantiene la testa della gara nel quarto periodo, almeno per i primi minuti. Lopez, Bertans e Hachimura in fila mettono insieme un parziale che ribalta il punteggio, che va sul 103-98. E a due minuti dal termine, un’altra tripla pesante di Bertans fa 110-101, abbastanza per chiudere definitivamente i giochi.