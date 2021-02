NBA, Jaylen Brown: “È difficile guardarci giocare in questo momento”

I Boston Celtics non stanno vivendo un bel momento. Kemba Walker è apparso in grande difficoltà nelle ultime partite, Marcus Smart dovrà saltare diversi incontri per un infortunio al polpaccio. Non da ultimo si aggiunge Daniel Theis, che ha subito un infortunio ad un dito.

Dopo la sconfitta nella notte contro gli Atlanta Hawks, Boston ha un record di 14-14, che vale il quinto posto nella Eastern Conference. Nel post-match, il leader dei Celtics Jaylen Brown si è espresso in merito a questo periodo di grande difficoltà:

“Durante questa stagione abbiamo vinto in maniera convincente contro squadre molto forti, mentre con altre non è stato così. Dobbiamo essere più decisi. Penso che sia difficile guardarci giocare in questo momento. Sono convinto che possiamo migliorare e progredire.”

Il giocatore ha poi aggiunto:

“Ci sono molti back-to-back in questa settimana. Dobbiamo scendere in campo con la giusta intensità. Questa sera siamo stati troppo disordinati, io in primis. Personalmente, ho fatto sempre tesoro delle sconfitte. Vogliamo vincere ogni partita. Sicuramente sarà difficile superare le difficoltà e i momenti di alti e bassi, ma sono convinto che riusciremo a farlo.”

I Celtics hanno perso 13 delle ultime 17 partite. Uno dei problemi principali è lo scarso contributo della panchina. Infatti nella partita della notte, il solo Payton Pritchard ha realizzato più di dieci punti. Vedremo se nelle prossime partite Boston riuscirà a cambiare marcia.

