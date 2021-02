NBA, Lillard e il momento di forma di Portland: “Ognuno sta dando il massimo”

Anche stanotte Damian Lillard ci ha regalato un’altra grande prestazione nella vittoria contro i Pelicans. La guardia originaria di Oakland ha messo a referto 43 punti e 16 assist, tirando con il 14/28 dal campo e 7/16 da tre punti. Diverse erano le assenze per i Trail Blazers, da McCollum a Nurkic a Zach Collins, ma la franchigia dell’Oregon è arrivata a quota sei vittorie consecutive e otto nelle ultime nove partite disputate, grazie anche alla giocata da tre punti realizzata da Dame a 16.1 secondi dalla fine. Nell’intervista post-partita Lillard ha iniziato ritornando anche alla scorsa stagione:

“Penso alla bellezza di ciò che stiamo facendo proprio ora e a quanto sia divertente e speciale. Nell’ultima stagione ho avuto un momento di forma nel quale per 10 partite ho segnato circa 48 punti a partita. Nella bolla ho avuto partite da 48, 50 e 60 partite. Avevo delle grandi prestazioni ma non giocavamo così bene di squadra. Non riuscivamo a fermare gli avversari in difesa, non riuscivamo a muovere la palla e non giocavamo così bene di squadra come ora. Ognuno di noi sta dando il massimo, e non lo dico tanto per dire. Senza CJ, Nurk e Zach non potremmo vincere queste partite se non giocassimo tutti insieme”